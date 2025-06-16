AK Parti TBMM'ye Ekonomik Düzenlemeler İçin Kanun Teklifi Sundı

AK Parti'den Ekonomiye Yönelik Kanun Teklifi

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 21 maddeden oluştuğunu belirtti.

Adalet ve Üretim İçin Yeni Sisteme Geçiş

Güler, "Türkiye Yüzyılı"nın bir siyasi slogan değil, adaletin, kalkınmanın ve milli bağımsızlığın güvence altına alındığı büyük bir yürüyüş olduğuna dikkat çekti. Ekonomide güçlü yarınların kurulabilmesi için mali güvenlik ve vergi adaletinin tesis edilmesinin ön şart olduğunu vurguladı.

Kapsamlı Vergi Reformu

Güler, Türk vergi sisteminin daha hakkaniyetli ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amacını taşıdıklarını ifade etti. Herkesin gücü oranında vergi ödeyeceği bir sistemin kurulacağını, kayıt dışılığın değil dürüst mükellefliğin ödüllendirildiğini söyledi.

Teklifin Amacı ve İçeriği

Güler, hazırlanan teklifin yalnızca bir vergi düzenlemesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ekonomik adaletin tesisi ve hukuki belirliliğin güçlenmesi açısından da önemli bir reform olduğunu kaydetti. Yapılacak düzenlemeler arasında; kayıt dışılıkla mücadele, dolaysız vergilerin arttırılması, hukuki belirsizliklerin giderilmesi yer almaktadır.

Kamu Yönetimi ve İdari Düzenlemeler

Teklif, çeşitli idari yaptırımların caydırıcı hale getirilmesini ve elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliğinin artırılmasını içermektedir. Ayrıca kamu kurumlarının taşınmaz portföyünün etkin yönetimi amaçlanmaktadır.

İhracat ve Sektörel Düzenlemeler

Güler, ihracatçılara yönelik yeni kolaylıkların sağlanacağını ve LPG sektörü için de yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Kamu görevlilerine sağlanan giyim yardımı nedeniyle oluşan belirsizliklerin giderileceğini belirtti.

Gelecek Adımlar

Son olarak, AK Parti'nin güçlü devlet ve sürdürülebilir bütçe hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Güler, bu düzenlemelerin vergi güvenliğini artıracağını ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.