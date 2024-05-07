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Akaryakıt almadan önce bunu yapan yaşadı! Tam 150 TL para iadesi var

Halkbank'tan müşterilerine müjdeli haber! Akaryakıt Alışverişi Yapanlara 150 TL ParafPara Kampanyası

Yayın Tarihi: 07.05.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 00:25
Akaryakıt almadan önce bunu yapan yaşadı! Tam 150 TL para iadesi var

Halkbank, 1 Nisan 2024'ten başlayıp 15 Mayıs 2024'e kadar sürecek özel bir kampanya ile 150 TL değerinde ParafPara hediye edeceğini duyurdu. Kampanya, Paraf kart sahipleri için Totalenergies istasyonlarında yapılan 150 TL ve üzeri alışverişlerde, dördüncü alışverişten sonra 150 TL ParafPara kazanma fırsatı sunuyor.

Halkbank Parafpara Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya katılmak için Paraf mobil uygulamasından "hemen katıl" butonuna tıklamak yeterli. Alternatif olarak, Halkbank'a kayıtlı cep telefonundan TE2024 yazıp 3404'e SMS göndererek de kampanyaya katılım sağlanabilir. Kampanyaya katılım işlemi, ilk alışveriş öncesinde yapılmalıdır.

Akaryakıt almadan önce bunu yapan yaşadı! Tam 150 TL para iadesi var

Kazandığınız ParafParalar, alışverişin ertesi günü karta yüklenecek ve 25 Haziran 2024'e kadar Paraf üyesi akaryakıt istasyonlarında veya otobüs alışverişlerinde kullanılabilecek.

Halkbank’ın bu ve diğer kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak için bankanın resmî web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. Bu tür avantajları kaçırmamak için kampanyaları düzenli olarak takip etmenizde fayda var.

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