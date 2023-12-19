Akaryakıt fiyatları cep kavurmaya geliyor! Açıklamayı duyan depoyu fullemeye koştu

Türkiye'de Akaryakıt Fiyatları Üzerine Korkutan Gelişme! Fitch Ratings'in Yeni Tahminleri, Petrol Fiyatlarındaki Beklenmedik Artışın Ardında Neler Var? İstanbul'da Şu Anki Fiyatlar ve Olası Yükselişin Etkileri Detaylarıyla Haberimizde!

Akaryakıt fiyatları cep kavurmaya geliyor! Açıklamayı duyan depoyu fullemeye koştu
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Akaryakıt Fiyatlarındaki Güncel Durum: 145 TL'ye Çıkabilir! İşte Detaylar..

Akaryakıt fiyatları ile ilgili Türkiye'de endişe yaratan bir açıklama geldi ve bu açıklama, fiyatların 145 TL'yi aşabileceği spekülasyonlarına neden oldu.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek bir dizi indirimin ardından düşüşe geçti. Bu durum, yeni haftada benzin, motorin ve LPG fiyatlarının neler olacağı konusunda merak uyandırdı.

Fitch Ratings'in açıklamasına göre, OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz politikalarının petrol fiyatlarını gelecek yılın ilk yarısında destekleyeceği ifade edildi. Fitch Ratings, gelecek yıl petrol tahminini varil başına 5 dolar artırarak bu beklentiyi güçlendirdi.

benzin

Bu artış, anlık kurla Türk lirasına çevrildiğinde 145 TL'yi buluyor. Bu durumda, akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış beklenebilir.

Petrol fiyatındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarını etkilediği ve petroldeki artışların benzin ve motorin fiyatlarını etkileyerek zam beklentisi oluşturduğu belirtiliyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 32,92 TL, motorin fiyatı 35,43 TL ve LPG fiyatı 18,69 TL iken, Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 32,86 TL, motorin fiyatı 35,35 TL ve LPG fiyatı 18,24 TL olarak belirlendi. Ancak, bu fiyatların olası bir yükseliş durumunda daha da artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Son gelişmeleri takip etmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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