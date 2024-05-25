Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam cep yaktı! Benzin, motorin, LPG'de ibre tersine döndü

Araç sahiplerinin yüzü bir nebze de olsa gülecek! Fiyatlar düşmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Son dönemlerde akaryakıt fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken kuruş indirim bile araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde motorin fiyatları 43 TL, benzin fiyatı 45 TL'yi geçti. Bu şekilde araç sahipleri kontak çeviremeyecek duruma geldi.





Geçtiğimiz hafta ise benzin fiyatlarına 1 TL 16 kuruş, motorin fiyatlarına 1 TL 33 kuruş indirim yapıldı. Araç sahipleri az da olsa bu indirimle mutlu oldu ve depolarını doldurmaya başladı. Güncel olarak İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 litre benzin 42.65 TL, motorin fiyatları 40.15 TL; Avrupa Yakası'nda 1 litre benzin 42.74 TL, motorin fiyatları 40.22 TL; Ankara'da 1 litre benzin 43.71 TL, 1 litre motorin 41.22 TL; İzmir ilinde 1 litre benzin 43.94 TL, 1 litre motorin 41.46 TL seviyesinden satışa çıkıyor.