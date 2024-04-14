Akaryakıt sektöründe yeni dönem: Zorunlu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) 1 Ocak 2025'te başlıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yakın zamanda devreye alacağı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başlaması planlanan bu sistem, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS'nin akaryakıt istasyonlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasını sağlayarak elle girişini engelleyeceğini açıkladı. Bu yeni sistemle birlikte vergi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın yaklaşık 8 milyonu, akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veriyor. 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği ile bu taşıt gruplarına UTTS'ye dahil olma zorunluluğu getirildi. UTTS'ye dahil olmayan taşıtların akaryakıt alımlarında düzenlenmeyen belgelerin vergi beyanlarında gider olarak gösterilemeyeceği belirtiliyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, taşıtların sahiplik ve plaka bilgilerinde değişiklik olduğunda yeni bir cihaz takılmasını gerektirecek. Bu cihazın montajı sadece yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılacak.

UTTS'nin devreye alınmasıyla yıllık 15 milyar Türk Lirası'na varan vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.