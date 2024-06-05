Akaryakıta 250 TL birden indirim! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar yaşadı

Opet'in hazırladığı yeni kampanya kapsamında Opet istasyonlarından farklı günlerde 4 defa 750 TL ve üzerinde yapılacak olan akaryakıt ödemeleri sonunda 250 TL değerinde Opet Puan kazanılacaktır. Opet Puanlarıyla yeniden akaryakıt istasyonundan alışveriş yapacak olanlar 250 TL Opet Puanı benzin ve mazot harcamaları için kullanabilecekler.

KAMPANYAYA NASIL KATILINIR?

Kampanya günleri arasında World Mobil uygulamasından Chippin Opet kampanyasına katılarak Chippin'e takılan Worldcard ile Opet istasyonlarına giderek farklı günlerde 4 defa 750 TL harcama sonrasında 250 TL kazanacaksınız.

250 TL Opet puanı kazanmak için kampanya süresi boyunca World Mobil uygulamasından Chippin Opet kampanyasına katılmanız ve Chippin'de tanımlanan Worldcard ile kampanya koşullarını karşılayan bir ödeme yapmanız gerekmektedir.

KAMPANYA ŞARTLARI





Her müşteri kampanya süresi boyunca en fazla bir kez kampanyadan 250 TL Opet Puan kazanılıyor. Kampanyaya katılmanız halinde kampanyadan kazanılan 250 Opet puanınız 5 Temmuz 2024'te yatırılacak, 1 adet kart bulunması halinde son kullanma tarihi 4 Ağustos olup 5 Ocak'ta geri alınacaktır.

250 Opet TL puan sadece Worldcard ile Yapı Kredi World üyesi Opet istasyonlarından benzin veya motorin satın alırken kullanılabilir. Opet kasasında Chippin ile ödeme yapın; Kasiyere cep numaranızı söylemeniz gerekiyor ve ödemeyi Chippin ile yapacaksınız.

Araçtan inmeden Opet istasyonunda Chippin'le mobil ödeme yapmak için; İstasyona gelmeden önce “Diğer” menüsündeki “Opet Mobil Ödeme” kısmına plaka numaranızı ekleyip mobil ödeme yapacağınızı istasyon görevlilerine bildirmeniz gerekmektedir.

Kampanyadan kazanılan Opet puanları Opet istasyonlarında ödeme yaparken kullanılabilir. Opet'te Chippin ile yapılan mobil ödemelerde ChipPuan kullanamazsınız; Ödeme yalnızca uygulamaya eklenen kredi kartlarıyla yapılabilir. Biriktirilen ChipPuan'lar Opet'te harcanamaz.

Uygulamaya eklenen kredi kartları Chippin ile ödemeyi yapmak için kullanılır.

Kampanya süresince Akaryakıt Puan kazancı, uygulamaya eklenen ve ödenen kredi kartı harcamalarına göre hesaplanacaktır.

Kampanyalar etiket bazında değildir, müşteri bazında etkilidir. Ek kartla yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilecek ve ana karta puan yüklenecektir.

Yapı Kredi bireysel kredi kartı 250 TL Opet Puan kampanyası kapsamında alınmıştır.

Banka kartları ve ön ödemeli kartların yanı sıra Vakıfbank Worldcards, Albaraka Worldcards, Anadolubank Worldcards, World Eko ve kartvizitler, kampanyaya dahil değildir. Opet Chippin kampanyası koşullarından yararlanamaz. Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Bu kampanya POS'u aktif olan Opet bayilerinde geçerli olmakla birlikte LPG alımında geçerli olmayacaktır.

Bu kampanya Opet ticari kampanyaları ile birleştirilemez.

Chippin ve Opet kampanyada değişiklik yapma, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.