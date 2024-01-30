Akaryakıta bir zam daha! Sürücüleri çıldırtan akaryakıt zammı duyuruldu

Brent ham petrol fiyatlarındaki artışlar benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş eklenmesinin ardından benzin fiyatında da artış bekleniyor.





Brent petrol fiyatları ve döviz kurları dalgalanırken vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

BENZİNE ZAM!

24 Ocak Çarşamba gününden itibaren benzin fiyatlarına 1 TL zam yapılacak.

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36,91 TL, aynı bölgede motorinin litre fiyatı 40,21 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 20,28 TL olacak.





AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Rafinerilerin fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirlenmektedir.

Gümrüksüz rafinerinin fiyatı, CIF ürünlerinin Akdeniz bölgesindeki fiyatları ile Akdeniz ve İtalya piyasalarında yayınlanan günlük döviz kurları baz alınarak hesaplanıyor. Rafinerinin gümrüksüz fiyatı, Akdeniz bölgesindeki günlük CIF ürün fiyatları ile Akdeniz ve İtalya pazarındaki döviz kurları takip edilerek belirli bir fiyat aralığı içerisinde oluşturulmaktadır.