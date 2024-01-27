Akaryakıta okkalı zam! Sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını görünce deliye dönecek!

Motorine zam gelişmesi geldi. Motorin güncel fiyatı ne olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Akaryakıta okkalı zam! Sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını görünce deliye dönecek!
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MLPG'ye gelen zam ardından motorine zam geliyor. Motorine ne kadar zam gelecek? Tüm detaylar haberimizde.

MOTORİNE ZAM GELİŞMESİ GELDİ!

LPG'ye gelen zam ardından motorine de yeni zam gelişmesi geliyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu.motorin

Otogaza gelen zam ardından mazota da zam geliyor. Otogaza 40 TL zam bugün gelmiş bulunmaktadır. Motorine zammın gelmesiyle birlikte 40 TL'yi aşması beklenmektedir. Dolar kurunda artış, Brent petrol varil tutarında %1.45'lik yükseliş ardından motorine de zam gelecektir. Zam tutarı 95 kuruş olarak belirlendi. Motorinin güncel fiyatı 40 TL'yi aşacak. Cumartesi günü itibari ile pompa fiyatına yansıyacaktır.

Benzin güncel tutarları:

Anadolu Yakası: 36.78 TL

Avrupa Yakası: 36.87 TL

Ankara: 37.50 TL

İzmir: 37.70 TL

LPG güncel tutarları:

Anadolu : 19.76 TL

Avrupa: 20.28 TL

Ankara: 20.15 TL

İzmir: 19.87 TL

Motorin güncel tutarları:

Anadolu : 39.98 TL

Avrupa: 39.08 TL

Ankara: 39.74 TL

İzmir: 39.96 TL

Diğer illerde motorin litre fiyatının 40 TL üzerinde olacağı bilinmektedir.

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