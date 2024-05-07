Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak

İnsanlar akaryakıt fiyatlarının yanı sıra Brent petrol fiyatları ve para birimlerindeki değişiklikleri de takip etmeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİRKEN, OTOGAZA İNDİRİM GELİYOR!





Benzin fiyatlarına 28 kuruş, motorinin satış fiyatına ise 26 kuruş zam geldiği bilgisi paylaşıldı. Otogaz (LPG) fiyatın da 1 lira 64 kuruş düştüğü bildirildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısı itibariyle pompalara yansıtıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI MAYIS 2024

Artışın ardından akaryakıt pompa istasyonunda güncel fiyatlar şöyle:

Benzinin litre fiyatı ortalama 43,91 lira oldu.

Motorinin litre fiyatı ortalama 42,29 lira oldu.

LPG litre fiyatı prtalama 22,03 liraoldu.