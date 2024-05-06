Akaryakıtta indirim için tarih verildi: 7 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak

Döviz kurunda ve brent petrol fiyatlarında görülen hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinden etkili olmaya devam ediyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi yarattı.

Sektörden gelen bilgilere göre, 7 Mayıs Salı gecesi itibari ile benzin ve motorinde yaklaşık 1.5 TL civarında indirim yapılması bekleniyor.

6 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul’da benzinin litresi ortalama 43.98 TL, motorinin litresi ise 41.39 TL civarında satılıyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 44.87 TL, motorinin litre fiyatı 42.32 TL. İzmir’deki benzinin litre fiyatı 45.11 TL iken motorinin litre fiyatı ise 42.57 TL civarından görülüyor.