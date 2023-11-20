Akaryakıtta tarife bir kez daha değişti! Fiyatları gören koşa koşa kaçıyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

AKARYAKIT ZAMMINA YETİŞİLMİYOR!

Brent petrol ve dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. İsrail ve Filistin savaşının etkisi ile de bir türlü düşmeyen akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. İşe detaylar….





Motorin fiyatları ve benzin fiyatı, sürekli olarak değişiyor. Birkaç gün önce düşmüş olsa bile hemen ardından akaryakıta zam gelebiliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları….Mazot fiyatı yeniden değişti. Mazotun litre fiyatı ise zamlandı. İllere göre farklılık gösterse de mazottaki bu farklılık ibreye de çoktan yansıdı.

YENİDEN ZAM

Bir çok araç sahibi akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip edyor. Geçtiğimiz günlerde mazota yapılan indirimle araç sahipleri mutlu olurken şimdi de zam haberini alan araç sahipleri üzüldü. Akaryakıt fiyatlarında sürekli olarak değişimler yaşansa da mazot fiyatları bu kez yukarı yönlü hareket etti.

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı. Bununla beraber de mazot fiyatları 36 lira seviyelerine gerilemişti. Mazota bu indirim de kısa sürdü. Çünkü mazota litre başına 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Buna göre de mazot fiyatları yeniden 38 liranın üzerine çıkmış oldu. Mazota gelen zammın haricinde ise benzine ve otogaza şuanlık indirim ya da zam haberi görünmüyor.