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Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, dolarda 34,6180 lira, avroda ise 36,3300 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:02
Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı?

Döviz Kurları İstanbul Serbest Piyasasında

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları dikkat çekiyor. Bugün dolanın değerinin 34,6180 lira olarak belirlendiği öğrenildi. Aynı zamanda avro da 36,3300 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Döviz alım-satım işlemlerinde dolar 34,6160 lira seviyesinden alınıp 34,6180 lira seviyesinden satılmaktadır. Avronun alım fiyatı ise 36,3280 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 36,3300 lira olarak gözlemleniyor.

Önceki Gün Kurları

Dün gerçekleştirilen işlemlerde dolanın satış fiyatı 34,5850 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4320 lira olarak kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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