Almanya'da İthalat Fiyatları Aralık 2024'te İki Yılın Zirvesinde

Almanya'da İthalat Fiyatlarındaki Keskin Artış

Almanya, Aralık 2024 itibarıyla ithalat fiyatları konusunda son iki yılın en büyük yükselişini kaydetti. Bu artışta özellikle gıda ürünlerindeki keskin artışlar büyük rol oynadı.

Federal İstatistik Ofisi Verileri

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2024’e dair ithalat fiyat verilerini açıkladı. Buna göre, İthalat Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 artış göstererek, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti. Endeks, bir önceki aya kıyasla (Kasım 2024) ise %0,4 yükseldi.

Tüketim Mallarındaki Fiyat Artışı

Destatis’in açıklamasında, Aralık 2024'te ithalat fiyatlarının genel gelişimini etkileyen en önemli faktörün, tüketim mallarının fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre %4,1 artması olduğu belirtildi. Özellikle yıl sonu itibarıyla ithal gıda fiyatları, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,2 değerle keskin bir artış gösterdi.

Geçmiş Yıllar ve Ekonomik Etkiler

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında 2023’te ithalat fiyatlarında %6,5, 2022’de ise %21,8 gibi güçlü artışlar gözlemlenmişti. 2024 ortalamasında ise ithalat fiyatları %1,2 düşüş kaydetti. Alman ekonomisi, yurt dışından çeşitli ara ürün ve ham maddeler ithal ettiği için yüksek ithalat fiyatlarının genel enflasyon üzerinde gecikmeli etkiler yarattığı tahmin ediliyor.

Enflasyon ve İhracat Fiyat Endeksi

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde de etkili olacağını öngörüyor. Öte yandan, Almanya'da Kasım 2024'te %2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te %2,6'ya yükseldi. İhracat Fiyat Endeksi ise Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 artış gösterirken, bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.