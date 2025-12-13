Buldan'da Türlübey tütünü hasadı tamamlandı: 583 üretici, 12.750 dekar

Buldan'da Türlübey tütünü hasadı tamamlandı

Hasat sonrası tütün basma ve satış hazırlıkları sürüyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde yüksek kalitede üretilen tütünler, yapılan hasadın ardından kolilere basılmaya başladı. Türlübey yöresinin verimli tütünleri, alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türlübey Mahallesi'nde tütün alıcılarının özellikle tercih ettiği ürünler, üreticiler tarafından tütün basma işlemi adı verilen aşamalarda hummalı bir tempoyla paketleniyor. Üreticiler, yaklaşık on bir aylık emeğin karşılığını almak için gün sayıyor.

Bölgede 12 bin 750 dekar alanda, 583 üretici tütünü yetiştiriyor. Dekarda ortalama 90 kilogram verim elde edilirken; randımana göre fiyatların 200 ila 305 lira arasında değişeceği bildirildi.

Üreticinin sözleri

Türlübey mahallesinden tütün üreticisi Nihat Karataş şu ifadeleri kullandı:

"Tütün yetiştiriciliği yapıyorum. Ocak ayında diktiğimiz tütünleri Nisan ayının yirmisine kadar büyütürüz. Mayıs, Haziran ayında tütünlerimizi kırmaya başlarız. Dipten başlarız, anası, ucu diye tabir ettiğimiz yapraklarını kırarız. Kırdığımız yaprakları eleklere sereriz. Burada kuruturuz. Kasım, Aralık aylarında su ile tulumbayla ıslayarak tavlarız. Daha sonra karton kolilere basarız. Artık tütünlerimiz hazır, şu anda tüccarların gelmesini bekliyoruz. Onlar gelerek randıman verecekler. Daha sonra kilosuna ve kalitesine göre parasını alırız. Tütünler bu sene güzel. Verimi çok iyi. Türlübey’in tütünü çok güzel yetişir. Tüccarlar malımızı iyi bilir. İnşallah bu sene de parasıda iyi olur, alın terimizin karşılığını alırız"

Sonuç olarak, Buldan Türlübey tütünü, kalite ve verim açısından olumlu bir sezon geçiriyor; üreticiler tütünlerin satışa sunulacağı tüccarları bekliyor.

