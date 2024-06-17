Akbank müşterilerine 30 Haziran'a kadar süre verildi! Yapmayan bin pişman olacak

Akbank'ın Troy markasına özel tanıttığı promosyon dahilinde, giyim, teknoloji ürünleri ve yakıt alımlarında harcama yapan kart kullanıcıları için büyük bir fırsat sunuluyor. Müşteriler, ilk 1000 TL ve üzeri alışverişlerini takiben, her 100 TL'lik işlemde 100 TL değerinde chip-para kazanabilirler. Bu kampanya ile en fazla 500 TL chip-para toplama şansı veriliyor. 30 Haziran'a dek sürecek olan bu kampanyaya katılmak için Juzdan uygulamasından ya da "Troy 500" mesajını SMS ile göndererek kaydolmak gerekiyor.

Bu özel promosyon kapsamında, seçili kategorilerdeki alışverişlerde müşteriler, her 100 TL'lik giderleri için 100 TL chip-para iadesi elde edebilecekler. Bu, alışverişlerini daha da karlı hale getirecek. Promosyondan faydalanmak için, belirlenen minimum harcama miktarlarına ulaşılması ve kampanya şartlarının karşılanması gerekiyor. Önemli bir nokta olarak, bu fırsattan yalnızca Troy markalı kart sahipleri yararlanabilecek; Axess ve diğer Akbank kartları ise bu promosyon dışında tutulacak.





Akbank'tan Alışverişlerinizi Kazanca Dönüştüren Promosyon: Chip-Para Puanlarıyla Tasarruf Edin

Akbank'ın düzenlediği bu cazip promosyon, alışveriş deneyimlerini daha avantajlı ve zevkli bir hale dönüştürmeyi hedefliyor. Kampanyaya katılmak için gerekli adımları tamamlayan müşteriler, yapacakları alışverişlerle chip-para puanlarını toplayabilirler. Akbank'ın bu özel teklifiyle, müşteriler harcamalarını geri kazanmanın tadını çıkarabilir ve ekonomik tasarruflar elde edebilirler.