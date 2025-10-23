Akdeniz Hububat ve Bakliyat İhracatının Yıldızları Ödüllendirildi
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni
Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için bir otelde İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Törende 2024'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.
Mersin Valisi Atilla Toros, törende Türkiye'nin 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini söyledi. Bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen kararlı iradenin ve vizyoner bir bakışın ürünü olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin ihracatına katkı sunan firmalara teşekkür eden Toros, şöyle konuştu:
"Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çatısı altında bir araya gelen iş insanlarımız 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün, en güzel örneğisiniz. Elde ettiğiniz bu başarılar, yalnızca ekonomik değil, milli bir başarının, ortak bir inancın da eseridir. Alın teriyle üreten çiftçimizin, bu ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getiren sanayicimizin ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden iş insanlarımızın yanında olmaya, her daim desteklemeye devam edeceğiz."
Hedefler ve Sunum
AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birliklerinin Türkiye'nin dış ticaretine değer katmaya devam ettiğine dikkati çekti. Birlik olarak ihracatçıları daha ileri götürmek istediklerini belirten Memiş, "AHKİB olarak 2024'te 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam Türkiye genelinde sektör ihracatının yüzde 17'sini kapsamaktadır. Hedefimiz bu oranı yüzde 20'inin üzerine çıkarmaktır." diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında sunum yaptı. Programda Vali Toros ve AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş, sektöre uzun yıllar katkı sunanlara duayen ödüllerini takdim etti. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödülleri verildi. Törene il protokolü ve iş insanları katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında sunum yaptı. Programda Vali Toros ve AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş, sektöre uzun yıllar katkı sunanlara duayen ödüllerini takdim etti.
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödülleri verildi. Törene il protokolü ve iş insanları katıldı.