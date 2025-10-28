Katılım Bankaları KOBİ'lere Finansmanın Yarısını Sağlıyor — Dağlıoğlu

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde dikkat çeken değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi sırasında katılım bankacılığının Türkiye finans sistemindeki yerini değerlendirdi.

Dağlıoğlu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam sistemin yüzde 8'in az üzerinde olduğunu belirterek sektöre dair önemli bir tespit paylaştı.

Başkan Dağlıoğlu ayrıca, "Katılım bankalarının finansmanlarındaki toplam büyüklüğün yaklaşık yarısı KOBİ'lere kullandırılan finansmanlardan geliyor." ifadeleriyle katılım bankalarının KOBİ'lere sağladığı desteğe vurgu yaptı.

Bu açıklama, katılım bankalarının ekonomik büyüme ve istihdam açısından küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik rolünü öne çıkarıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.