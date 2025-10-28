Katılım Bankaları KOBİ'lere Finansmanın Yarısını Sağlıyor — Dağlıoğlu

Dağlıoğlu: Katılım bankacılığı sistemde yüzde 8'in az üzerinde, finansman büyüklüğünün yaklaşık yarısı KOBİ'lere gidiyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 11:53
Katılım Bankaları KOBİ'lere Finansmanın Yarısını Sağlıyor — Dağlıoğlu

Katılım Bankaları KOBİ'lere Finansmanın Yarısını Sağlıyor — Dağlıoğlu

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde dikkat çeken değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi sırasında katılım bankacılığının Türkiye finans sistemindeki yerini değerlendirdi.

Dağlıoğlu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam sistemin yüzde 8'in az üzerinde olduğunu belirterek sektöre dair önemli bir tespit paylaştı.

Başkan Dağlıoğlu ayrıca, "Katılım bankalarının finansmanlarındaki toplam büyüklüğün yaklaşık yarısı KOBİ'lere kullandırılan finansmanlardan geliyor." ifadeleriyle katılım bankalarının KOBİ'lere sağladığı desteğe vurgu yaptı.

Bu açıklama, katılım bankalarının ekonomik büyüme ve istihdam açısından küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik rolünü öne çıkarıyor.

Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun değerlendirmeleri Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katılım Bankaları KOBİ'lere Finansmanın Yarısını Sağlıyor — Dağlıoğlu
2
AB'den SAP'a Rekabet Soruşturması: Kurumsal Kaynak Planlaması Destek Hizmetleri İnceleniyor
3
TESK'ten Türk Dizi ve Filmlerinde Yöresel Ürünlere Daha Fazla Yer Verilsin Önerisi
4
Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı
5
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Başladı — Ahmet Sait Öner: Adil Finans ve İKAM Önceliği
6
TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
Wüst: Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinde Derinleşme İçin Muazzam Potansiyel

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar