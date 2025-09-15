Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Türk Dünyası Sigorta Birliği, 14 Eylül'de Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen ilk genel kurul toplantısıyla resmen faaliyete geçti.

Kurucu üyeler ve gözlemciler

Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde temelleri atılan Birlik, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın kurucu üyeliğiyle hayata geçti. Birliğe Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsüyle katıldı.

Yol haritası ve amaçlar

Şuşa'daki genel kurulda kabul edilen yol haritası, Birliğin sembolik bir adım olmaktan öte, bölgesel sigortacılığa yön verecek somut hedeflere sahip stratejik bir yapı olduğunu gösteriyor. Kuruluş amaçları arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımı, personel değişimi, ortak sigorta ve reasürans havuzlarının oluşturulması, afet ve tarım sigortalarında işbirliği ile dijitalleşme ve teknoloji transferi yer aldı.

Yetkililerin mesajları

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş genel kurulda şunları söyledi:

"Ortak hedefler ve işbirliği ruhu ile Türk dünyasında daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir sigorta ve emeklilik ekosistemi inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Bu birlikteliğin sadece imzada kalmaması ve kısa orta uzun vadeli üst politika hedefleriyle desteklenmesi çok önemlidir. Türkiye, doğal afet sigortası, tarım sigortası, bireysel emeklilik ve dijitalleşme alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır. Biliyoruz ki güçlü mali yapılar yalnızca tek bir ülkenin değil, birlikte hareket eden ülkelerin ortak kazanımıyla kalıcı hale gelir. Türk dünyasının yükselişi ancak birlikte hareket ederek mümkün olacaktır. SEDDK olarak bu birlikteliği tüm desteğimizi taahhüt ediyoruz."

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen ise kuruluşun hayata geçirilmesinden duydukları gururu ifade ederek sektörün büyüklüğüne dikkat çekti. Sektörün 22 trilyon dolar teminat, 72,5 milyar dolar aktif büyüklük, 8,1 milyar dolar özkaynak ve 50 milyar dolar fon büyüklüğü ile ekonominin güçlü yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı ve 2030 hedeflerini paylaştı: 50 milyar dolar prim üretimi ve yüzde 5 penetrasyon.

Gülen'in sözleri şu şekilde yer aldı:

"Sigortacılığı yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, güvenilirliği, dayanışması ve Türk dünyamıza uzanan eliyle anılan bir sektör kılmayı hedefliyoruz."

"Afetlere karşı omuz omuza direnç kazanacağız, reasürans kapasitemizi ortak güçle artıracağız, dijital sigortacılıkla her vatandaşımıza erişim sağlayacağız. Sigortacılığın dili evrenseldir, güvence, dayanışma ve gelecek. Biz bu dili, ortak tarihimizin kardeşlik bağıyla birleştirerek dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz."

Azerbaycan Sigortacılar Birliği Genel Müdürü Elmar Mirsalayev ise Birliğin Türk Devletleri Teşkilatının amaç ve yapısını güçlendireceğini belirterek, sözlerini şu şekilde ifade etti:

"Bu yeni oluşum, Birliğimizi yeni başarılara ve daha büyük projelere taşıyacaktır. Türk dünyası sigortacılarının bu platformda birleşmesi, sigortacılığın gelişim imkanlarını da artıracaktır."

Bölgesel dayanışma ve gelecek perspektifi

Genel Kurula katılan sigortacılık düzenleme kurumları başkanları ve sigortacılık birliği başkanları, Birliğin bölgesel dayanışmayı güçlendirerek sigorta sektöründe işbirliğini artıracağına vurgu yaptı. Katılımcılar, bu adımın ekonomik ve finansal gelişime katkı sağlayacağı kadar, ortak kültürel ve tarihi bağların pekişmesine de hizmet edeceğini dile getirdi.