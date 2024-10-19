Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Gençlere Destek Olacak

Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu'na Katılıyor

Akfen Gönüllüleri, Türkiye İş Bankası'nın düzenlediği 46. İstanbul Maratonu'nda, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) tarafından yürütülen "Eğitimde Eşitlik Projesi" için koşacak.

100 Çalışan, Eğitim İçin Bir Araya Geldi

Bu etkinlikte, Akfen Holding'in bünyesinde yer alan 100 gönüllü çalışan, gençlerin eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve bağış toplanması amacıyla koşturacak. Her bir koşu adımı, gençlerin geleceğine umut olacağı hedefleniyor.

TİKAV ve Bireysel Gelişim Programı

TİKAV, 1999 yılından bu yana yürütmekte olduğu Bireysel Gelişim Programı (BGP) aracılığıyla sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele eden gençlere çeşitli gelişim imkanları sunuyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üniversite öğrencilerine yönelik fırsatlar yaratarak umut aşılıyor.

Bağış İmkanları ve Katılım Süreci

Gönüllüler, TİKAV'ın Eğitimde Eşitlik Projesi için bağış toplamak adına "Adım Adım" platformuna üye olabiliyor ve "İyilik Peşinde Koş" portalında profil oluşturarak kampanyaya katılabiliyor. Bağış kampanyaları 21 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Gençlere Umut Olmak

Akfen Gönüllüleri, maratona katılarak daha fazla gencin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. TİKAV'ın düzenlediği programa katılan herkes, gençlerin geleceği için önemli bir adım atmış olacak.

Bu yılki maraton katılımları ile, Akfen Gönüllüleri, BGP’nin sunduğu fırsatların daha fazla genç tarafından değerlendirilmesine olanak tanıyacak.