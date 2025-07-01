Akkuyu Nükleer AŞ: Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali'nde Devreye Alma Süreci Başladı

Akkuyu Nükleer AŞ'den Önemli Gelişme

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) kapsamında önemli bir adım attıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde devreye alma süreci başlamış durumda.

Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, genel inşaatın tamamlandığını, devreye alma sürecinin deneme çalışmalarına geçtiğini belirtti. "Bu dönem, bir nükleer güç ünitesi için çok önemli bir aşama" diyen Dedusenko, karşılaşılan zorluklara rağmen her şeyin takvime uygun ilerlediğini ifade etti.

Türkiye'nin 2053 Hedefi İçin Önemli Katkı

Dedusenko, Akkuyu NGS projesinin Türkiye'nin karbon emisyonlarının yüzde 20 oranında düşürülmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, bunun büyük bir kazanım olduğunu da sözlerine ekledi.

Sinop NGS Projesi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Rosatom’un Türkiye'deki Sinop’ta inşası planlanan ikinci nükleer santraliyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini belirten Dedusenko, "Türk ortaklarımızla önemli ilerlemeler kaydettik. Bu yıl teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sunmaya hazırız ancak nihai karar her zaman Türk tarafına aittir," dedi.

Akkuyu NGS'nin toplamda 1200 megavat gücündeki dört reaktörden oluşan birinci ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde, bu santral Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak. Ayrıca, santralin 60 yıllık planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı da bulunuyor.

Türkiye, Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya bölgelerinde de büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etmeyi hedefliyor. Ülke, nükleer enerji kapasitesinde 2050 yılına kadar 20 bin megavat'a ulaşmayı amaçlıyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.