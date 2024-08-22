Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Önemli Gelişme

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmının montajı tamamlandı.

Montaj Süreci ve Detaylar

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 63 metre yüksekliğindeki metal yapının montajı toplamda 10 saat sürdü.

Şirketin genel müdürü Sergei Butckikh, bu işlemin ünite için kritik olduğunu ifade ederek, nükleer tesisin güvenlik seviyesinin artırıldığına dikkat çekti. Butckikh, "Üçüncü nesil nükleer güç üniteleri, büyük depremler, kasırgalar, tsunamiler ve şok dalgalarına dayanacak şekilde yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatılmıştır." dedi.

Bir Sonraki Aşama Bekleniyor

Montajın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, inşaat ekipleri dış koruma kabının kubbesini monte etmek için çalışmalarına devam edecek. Bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilere karşı koruyacak.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.