Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Tarihi Gün: İlk Reaktör 2025'te Deneme Üretimine Alınıyor

Mersin'deki Akkuyu NGS'de Tarihi Tören

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin ilk reaktörünün 2025 yılında deneme üretimine geçirileceğini açıkladı. Bayraktar, santralin inşaat sahasında düzenlenen "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'de Önemli Gelişmeler

Bayraktar, santralde tarihi bir gün yaşandığının altını çizerek, "Bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından biri." dedi. 1950'lerden itibaren nükleer camianın içinde yer alan Türkiye'nin, nükleerin barışçıl kullanımıyla birçok anlaşmanın tarafı olduğunu vurguladı.

İnşaat alanında 30 bin kişinin gece gündüz çalıştığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Ekonomisi, ihracatı ve sanayisi büyüyen bir ülkeyiz. Elektrik talebimiz artmaya devam edecek. Bu durumu kesintisiz, çevreyle uyumlu ve emisyonu düşük şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi enerji politikamızın temel unsurlarından biri haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Nükleer Enerji ve Gelecek Vizyonu

Bayraktar, 2028 yılına kadar toplamda 4 reaktörün devreye alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye, 2050 yılında Akkuyu'nun yanına Sinop ve Trakya projelerini eklemek zorunda. 20 bin megavata ulaştığımızda, ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacağız." dedi. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede nükleer enerjinin önemini de vurguladı.

Proje Destekçileri ve İlerleyen Hedefler

Bayraktar, Akkuyu NGS projesinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü siyasi iradesinin bulunduğunu söyledi. Törende, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, 1'inci güç ünitesi türbin tesisi montajının tamamlanmasına ilişkin belgeyi bakan Bayraktar'a takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (önde ortada), Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) düzenlenen "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni"ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (önde ortada), Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) düzenlenen "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni"ne katıldı.