ETSO, Atatürk Üniversitesi'nde Girişimcilik Söyleşisi Düzenledi

ETSO temsilcileri, Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileriyle 'Girişimcilik, sektöre geçişte beklentiler ve kaygılar' konulu söyleşide buluştu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:08
ETSO temsilcileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileriyle, girişimcilik ve sektör buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Söyleşinin odağında "Girişimcilik, sektöre geçişte beklentiler ve kaygılar" yer aldı.

Konuşmacılar

Söyleşide bilgi ve tecrübelerini paylaşan isimler şunlar oldu: TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, ETSO Meclis Üyesi ve TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Ali Haydar Kolik, ETSO Meclis Üyesi Cüneyt Güvenli ve ATA Teknokent Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Uzun.

ETSO'dan Açıklama

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan paylaşımda, "Girişimciliği özendiren, mezuniyet sonrası öğrencilerimizi nelerin beklediğine ışık tutan; keyifli, verimli ve ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdik. Üniversite öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, katkı sunan tüm konuşmacılarımıza ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

