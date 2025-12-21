DOLAR
Kilis'te 4. Kuşak Halep Sabunu: El Emeğiyle 45 Çeşit Doğal Üretim

Kilis’te 4. kuşak sabun üreticisi Mehmet Akil Teksabuncu, Halep sabunu geleneğini el emeğiyle sürdürüyor; 45 çeşit, tamamen doğal içerikli üretim yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:23
Kilis'te 4. Kuşak Halep Sabunu: El Emeğiyle 45 Çeşit Doğal Üretim

Kilis'te 4. kuşak Halep sabunu geleneği el emeğiyle yaşatılıyor

Mehmet Akil Teksabuncu, Kilis'te dördüncü kuşak olarak sürdürdükleri sabun üretiminde Halep sabununun özünü yaşattıklarını ve doğallıktan ödün vermediklerini söyledi. Üretimin tamamının insan gücüyle yapıldığını belirten Teksabuncu, bir dönem makine kullanımını denediklerini ancak müşterilerin el emeği ürünleri tercih ettiğini aktardı.

Dördüncü kuşak ve Halep mirası

Teksabuncu, mesleği ailesinden devraldığını anlatarak, "Babam rahmetliden devraldım, ben 4. kuşak oluyorum. Dedem rahmetli Suriye’den gelmiş, o dönem gümrük olmadığı için Halep’ten Kilis’e yerleşmiş. Dedem Halep’te de bu mesleği yapıyordu. Bizim ürettiğimiz sabun aslında Halep sabununun özüdür" dedi.

Üretim süreci ve malzemeler

Üretimde tamamen doğal bileşenler kullanıldığını vurgulayan Teksabuncu, "Saf zeytinyağı, prina yağı ve defne yağı kullanıyoruz. Zeytinin yağı alındıktan sonra küspesinden elde edilen prina yağıyla sabun yapıyoruz. Bunun yanında ardıç katranı, kükürt, lavanta, aloe vera gibi içeriklerle toplam 45 çeşit sabun üretiyoruz. Buharla pişiriyoruz, son sistem teknoloji kullanıyoruz ancak kalıplara dökülmesi ve kesimi tamamen elle yapılıyor" şeklinde konuştu.

Ustaların deneyimi: Kesimden istiflemeye

Sabun üretiminde 20 yıldır çalışan ustalardan Ali Furuncu, üretim sürecini şu sözlerle anlattı: "Sabun kesiminden sonra şu an damga vuruyoruz. Damgalandıktan sonra sabunları çıkarıyoruz, havalandırıyoruz. Daha sonra tahtalara dizip içeride kafes yaparak istifliyoruz. Ürettiğimiz prinalı sabun sabır olmadan yapılmaz".

Makine mi el emeği mi?

Teksabuncu, makine kullanımını denediklerini ancak müşterilerin bunu kabul etmediğini belirterek, "Makineden geçirdiğimizde müşterilerimiz ‘bu fabrika sabunu’ diyerek tercih etmedi. Biz özellikle elle yapılmasına önem veriyoruz. Doğallığından ödün vermemek bizim için çok önemli" dedi.

İşi bilmek kazancı getirir

İşin doğru ve bilinçli yapılmasının önemine dikkat çeken Teksabuncu, "Kazanç güzel ama önce işi bilmek lazım. İşi doğru bildiğinizde ve bilerek yaptığınızda para zaten geliyor. Her şeyi taşerona yaptırırsanız, bilmediğiniz ustalarla çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

