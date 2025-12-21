Akseki'de Defne Yaprağı Kilogramı 25 lira ile Köyün Geçim Kaynağı

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprağı, Antalya’nın Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi’ndeki orman köylüsüne önemli bir gelir kapısı oldu. Her yıl belirli aylarda yapılan hasat, bölge ekonomisine canlılık getiriyor.

Hasat ve üretim düzeni

Sinanhoca Mahallesi’nde hasat genellikle Aralık, bazı yıllarda Ocak-Şubat aylarında, yaklaşık 4 haftalık bir dönemde gerçekleşiyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan izinle yaklaşık 3 bin dönümlük arazi üçe bölünerek, mahalli defne ağaçlarından 3 yılda bir hasat yapılıyor. Köylüler şafak vakti sahaya çıkarak dik yamaçlarda defne topluyor ve traktör römorklarına yükledikleri çuvalları köy meydanında istifliyor.

Fiyat, alım ve ihracat

Meydanda toplanıp tartımı yapılan yapraklar, firmalarca kilogramı 25 liradan yerinde satın alınıp işlenmek üzere İzmir'e götürülüyor. İşlenmiş defne ürünleri ise başta Avrupa ve Amerika olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Bölgedeki üretim sayesinde yaklaşık 100 aile doğrudan gelir elde ediyor; bazı köylerde 5 kişilik bir aile ortalama 60 bin lira kazanıyor.

Miktar ve kalite

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan bölgedeki defne ağaçlarının kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında geçen yıl 350 ton ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise 150 ton defne yaprağı toplandı. Bunun nedeni ise bu yıl kesim yapılan bölmede defnenin daha az olmasından kaynaklandı.”

Büyükarslan ayrıca fiyat gelişimini de paylaştı: “Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 25 liradan ihale ederek satışını gerçekleştirdik. Geçen yıl da 19 lira 30 kuruştan satmıştık. Köy halkı bu yıl da çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.”

Toplama gözetimi ve köylülerin rolü

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, bölgenin 1987 yılında koruma altına alındığını ve defne sahalarının 3 bölgeye ayrılarak gözetim altında toplandığını belirtti. Defne kesimi bölge halkı için düzenli bir gelir kaynağı olarak tanımlanıyor. Defne kesimi yapanlardan Hasan Hüseyin Arslan ise, “Kesimi de zor. Köyde 70-80 aile defne kesimi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir geçim kaynağı” diyerek uygulamanın toplumsal boyutuna dikkat çekti.

Defne yaprağının faydaları

Defne yaprağı taze veya kurutulmuş olarak kullanılabiliyor; kurutulmuş hali daha yoğun aroma veriyor. Yapraklar tanenler, flavonoidler, alkaloidler, linalol, öjenol, metil kavikol ve antosiyaninler gibi bileşenler içeriyor ve anti-inflamatuar, diüretik, antioksidan, sindirim ve anti-romatizmal özellikleriyle biliniyor. Mutfak kullanımının yanı sıra çay, yağ ve doğal ilaç üretiminde de tercih ediliyor.

Sonuç olarak, Akseki Sinanhoca’da defne hasadı hem yöre insanına düzenli gelir sağlıyor hem de işlendikten sonra dış pazarlara gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunuyor.

