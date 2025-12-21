DOLAR
Akseki'den Avrupa'ya Defne Yaprağı: Köylüye 25 TL/Kg Gelir

Antalya Akseki Sinanhoca'da toplanan defne yaprakları kilosu 25 TL'den alınıp işleniyor; yaklaşık 100 aileye gelir sağlıyor, ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:51
Akseki'den Avrupa'ya Defne Yaprağı: Köylüye 25 TL/Kg Gelir

Akseki'nin defne hasadı Avrupa'ya uzanıyor

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi'nde yaşayan orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağına dönüştü. Her yıl aralık, bazı yıllar ocak-şubat aylarında, yaklaşık 4 haftalık dönemde yapılan hasat bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Hasat ve üretim süreci

Hasat döneminde köylüler şafak vakti evlerinden çıkarak, dik yamaçlardaki ve kayalık aralarındaki defne ağaçlarından yaprak topluyor. Toplanan defne çuvalları traktör römorklarına yüklenip köy meydanında istifleniyor; meydanda tartımı yapılan ürünler satılıyor. Bu etkinlikten yaklaşık 100 aile doğrudan faydalanıyor.

Fiyatlandırma ve ihracat

Köy meydanında tartılan defne yaprakları, çeşitli İzmir firmaları tarafından kilosu 25 liradan yerinde satın alınıyor ve işlenmek üzere İzmir'e götürülüyor. İşlenen defne yaprakları ve türevleri, başta Avrupa olmak üzere Amerika ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünün en yoğun kullanıldığı sektörler arasında ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik yer alıyor.

Arazi, izin ve sürdürülebilirlik

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan izinle, bölgede bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük ormanlık alan üçe bölünerek, köy sınırları içinde doğal ortamda yetişen defne ağaçları 3 yılda bir dönüşümlü olarak hasat ediliyor. Yetkililer, belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987 yılında koruma altına alındığını ve kesimlerin işletme müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirildiğini vurguluyor.

Muhtarın açıklamaları ve üretim rakamları

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, bölge defnelerinin kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl 350 ton ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise 150 ton defne yaprağı toplandı" dedi. Büyükarslan, "Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 25 liradan ihale ederek satışını gerçekleştirdik. Geçen yıl da 19 lira 30 kuruştan satmıştık. Köy halkı bu yılda çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, bir 5 kişilik aile için ortalama 60 bin lira gelir elde edildiği bilgisi paylaşılıyor.

Yöre halkının deneyimi

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, defne kesiminin işletme müdürlüğü gözetiminde yürütüldüğünü belirtiyor. Defne kesimi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Hasan Hüseyin Arslan ise, "Kesimi de zor. Köyde 70-80 aile çol çocuk defne kesimi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir geçim kaynağı" diyerek uygulamanın yöre açısından önemine dikkat çekti.

Defne yaprağının faydaları

Defne yaprağı taze veya kurutulmuş halde kullanılabiliyor; yaygın kullanımı kurutulmuş ürünlerdir. Defne yaprakları, tanenler, flavonoidler, alkaloidler, linalol, öjenol, metil kavikol ve antosiyaninler gibi bileşenler içeriyor. Bu maddeler nedeniyle defne yaprakları anti-inflamatuar, diüretik, antioksidan, sindirim ve anti-romatizmal özelliklere sahip olarak biliniyor. Mutfaktaki kullanımının yanı sıra yüzyıllardır tıbbi amaçlarla tercih ediliyor; çaylarda, yağlarda ve doğal ilaç üretiminde de kullanılıyor.

Antalya'dan toplanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Antalya'dan toplanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

