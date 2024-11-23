Alanya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Satan Market Mühürlendi

Alanya'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda bir zincir market şubesi, 3 günlüğüne mühürlendi.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulundu. Elde edilen kalıntılar arasında ekmek türevlerinin yanı sıra bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosu gibi çeşitli gıda maddeleri yer aldı.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Hakkında yasal işlem başlatılan ve ticari faaliyetleri durdurulan zincir market şubesi, zabıta ekiplerince mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Başkan Özçelik'ten Uyarı

Başkan Özçelik, "Bu kapsamda bir işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandı ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Denetimlerimiz artarak sürecek ve vatandaşlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Alanya'daki tüm işletmelerin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.