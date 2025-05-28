Alanya Keçiboynuzu Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Alanya Keçiboynuzu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yapılan başvuru, "Alanya keçiboynuzu"nun Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili almasını sağladı.

Fidan Dağıtım Töreni

Saburlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, üreticilere 3 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, törende yaptığı konuşmada, iş insanlarının taleplerinin arkasında durduklarını ve tarım sektörünün de destekçisi olduklarını vurguladı.

Erdem, "Doğal aroması, yüksek besin değeri ve saymakla bitmeyen faydalarıyla bilinen keçiboynuzu, artık resmi olarak Alanya'nın tescilli bir ürünü olmuştur. Bu ürün, bölgemiz tarımı için önemli bir kazanım olarak öne çıkacaktır." dedi.

Kaymakam Ürkmezer'den Destek

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, keçiboynuzunun coğrafi işaret kazanımını kutlayarak, bunun bölge için büyük bir değer olduğunu belirtti. Ürkmezer, "Alanya bir turizm kenti olmanın yanı sıra bir tarım kentidir. Bu tür faaliyetler, Alanya'nın tarımsal gelişimine büyük katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Katılımcıları

Etkinliğe, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Keçiboynuzu Üreticiler Birliği Başkanı Duran Yılmaz ve çok sayıda üretici katıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başvurusuyla "Alanya keçiboynuzu" Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı. ALTSO tarafından coğrafi işareti alınan "Alanya keçiboynuzu" için Saburlar Mahallesi'nde düzenlenen törende 3 bin keçiboynuzu fidanı üreticilere dağıtıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başvurusuyla "Alanya keçiboynuzu" Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı. ALTSO tarafından coğrafi işareti alınan "Alanya keçiboynuzu" için Saburlar Mahallesi'nde düzenlenen törende 3 bin keçiboynuzu fidanı üreticilere dağıtıldı.