Aliağa limanlarında 73 milyon ton elleçleme: Net tonda liderlik devam ediyor

İMEAK DTO Aliağa Şubesi verilerine göre, 2023 Ocak–Ekim döneminde Aliağa limanlarında 73 milyon 153 bin 711 ton net elleçleme gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:50
İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, denizcilik, lojistik ve liman işletmeciliği alanlarında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olan Aliağa’nın 10 aylık sektörel verilerini açıkladı. Buna göre, Aliağa’daki limanlarda 2023 yılı Ocak–Ekim döneminde toplam 73 milyon 153 bin 711 ton net elleçleme gerçekleştirildi. Aliağa, bu rakamla Türkiye genelinde en fazla yük elleçleyen ikinci liman olma konumunu korudu.

TEU, konteyner ve gemi trafiği

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılının 10 aylık döneminde TEU bazlı konteyner trafiğinin 1 milyon 454 bin 711 olarak gerçekleştiğini belirtti. Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre %18,90 azalış yaşandığını ve Aliağa’nın konteyner trafiğinde Türkiye’de 5. sırada yer aldığını kaydetti.

Aynı dönemde Aliağa limanlarına 5 bin 177 gemi uğrak yaptı. Bu sayı, 2024 yılının aynı döneminde 5 bin 84 olarak kaydedilmişti. Gemi trafiğinde %1,82 artış yaşanırken, Aliağa bu alanda Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Net ve gross ton verileri

Şimşek, 2025 yılının 10 aylık döneminde toplam gross ton elleçlemenin 96 milyon 588 bin 978 ton, net ton elleçlemenin ise 73 milyon 153 bin 432 ton olarak gerçekleştiğini duyurdu. Net ton bazında %3,61 artış kaydedilirken, Aliağa’nın Türkiye genelinde lider konumunu sürdürdüğü ifade edildi.

Yükleme ve boşaltma istatistikleri

Yükleme verilerine ilişkin bilgi veren Şimşek, aynı dönemde Aliağa limanlarında 30 milyon 58 bin 25 ton net yükleme gerçekleştiğini ve Aliağa’nın bu alanda Türkiye’nin birinci limanı olduğunu açıkladı. Yıllık bazda yüklemede %4,64 artış yaşandı.

Boşaltma miktarı ise 43 milyon 95 bin 407 ton olarak kaydedildi. Bu alanda da geçen yıla göre %2,90 artış olduğu belirtilirken, Aliağa’nın Türkiye’de en fazla boşaltma yapan ikinci liman konumunda bulunduğu bildirildi.

