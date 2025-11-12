Aliağa-Midilli Feribotlerinde Kasım Fırsatları — Biletler 22 Euro'dan

Aliağa-Midilli feribot biletleri kasım kampanyasıyla satışta; 22 Euro’dan başlayan fiyatlar, Aliaporta liman vergisi muafiyeti ve açık bilet avantajı Aralık 2026’ye kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 14:51
Aliağa-Midilli Feribotlerinde Kasım Fırsatları — Biletler 22 Euro'dan

Aliağa-Midilli seferleri için kasım ayı fırsatları başladı

Heyecanla beklenen Aliağa-Midilli feribot seferlerinde bilet satışı resmen başladı. Kasım ayına özel indirimlerle satışa sunulan biletler, açık bilet düzenlemesiyle yolculara esneklik sağlıyor.

Kasım kampanyası ve bilet koşulları

Kasım ayı kampanyası kapsamında biletler 22 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya dahilinde Aliaporta özel liman vergisi alınmayacak ve biletler açık bilet olarak düzenleniyor. Satın alınan açık biletler, Aralık 2026 sonuna kadar istenilen tarihte kullanılabilecek. Böylece yolcular hem uygun fiyattan yararlanıyor hem de seyahat tarihini özgürce seçebiliyor.

İndirimli biletler feribotlines.com, bilet.com, PSD TUR ile Ege Ceylan Tour gibi bilet satış platformlarından temin edilebiliyor.

Aliaport Deniz Yolcu İskelesi ve ulaşım avantajları

Aliağa Belediyesi’nin deniz turizmini canlandıracak projesi Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, ilk seferlere hazırlıklarını tamamladı. İskelenin 5.320 metrekarelik modern alanında hizmet verilecek. Proje genelinde ise 26 bin 877 metrekarelik alan içinde 200 araçlık ücretsiz otopark, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları bulunuyor.

Yolcular, İZBAN Aliağa durağında inerek şehir içi dolmuşlarla iskeleye kolayca ulaşabilecek. Aliağa bu imkanlarla Midilli’ye en uygun ve erişilebilir ulaşım alternatiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.

