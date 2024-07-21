Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Marketten alışveriş yapan müşterilere 300 TL para iadesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

300 TL PARA İADESİ YAPILACAK

Bizim Toptan ve Ziraat Bankası arasında yapılan işbirliği ile birlikte 31 Temmuz tarihine kadar Bizim Toptan Marketlerden alışveriş yapan banka müşterilerine 300 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya kapsamında 1000 TL ve üstü harcamalara 100, 2 bin 500 TL ve üstü harcamalara 300 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya www.bizimtoptan.com.tr üzerinde geçerli olacak.





Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak kampanyaya dahil olacak. Kampanya katılımları online kanallar aracılığıyla ya da 4757 numarasına BTOPTAN yazıp kısa mesaj göndererek yapılabilecek. Bir müşteri en fazla 300 Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart Liralar anında kartlara yansıtılacak. Ek kart ya da sanal kartla yapılan işlemlerin kazanımları asıl karta yansıyacak.