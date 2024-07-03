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Alkol ve sigara ürünlerine büyük zam! İşte detaylar ve yeni fiyatlar...

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonuna göre yüzde 19,49 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, bir paket sigaranın fiyatı 7,80 TL artarken, 70'lik rakının fiyatı 78 TL yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:17
Alkol ve sigara ürünlerine büyük zam! İşte detaylar ve yeni fiyatlar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu rakamları sonrasında, akaryakıtla birlikte alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu belirterek, yeni ÖTV tutarlarının detaylarını paylaştı. Bu artışla birlikte bir paket sigarada 6,49 TL'lik zamla fiyat 33,3 TL'den 39,5 TL'ye çıktı. Birada ise 1,51 TL'lik zamla fiyat 7,78 TL'den 8,29 TL'ye yükseldi. Şarapta 7,45 TL'lik zamla fiyat 38,24 TL'den 45,69 TL'ye, yüksek alkollü içkilerde ise her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla fiyat 12,69 TL'ye çıktı.

KDV ile Birlikte Sigara ve Alkol Fiyatlarındaki Artış

Yeni zamlarla birlikte yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigaranın bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 70'lik rakıda ÖTV tutarı 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarı ise 116,50 TL'den 142,21 TL'ye yükseldi. Böylece, toplam vergi tutarı 451,22 TL'den 542,17 TL'ye çıktı. Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakının fiyatı, bugün 853 TL'ye ulaştı.

BENZİNE DE ZAM GELDİ

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış: Benzin, Motorin ve LPG

ÖTV zamları sadece alkol ve tütün ürünlerinde değil, akaryakıt fiyatlarında da kendini gösterdi. Bu sabah itibarıyla akaryakıtta ÖTV tutarı artışları ve KDV etkisiyle litre fiyatı benzinde 2,21 TL, motorinde 2,07 TL, otogazda (LPG) ise 95 kuruş arttı. Bu artışlarla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 44,70 TL'ye, Ankara'da 45,70 TL'ye ve İzmir'de 46,06 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye ve İzmir'de 46,00 TL'ye çıktı. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

Sigara ve Alkollü İçkilerde Fiyat Artışı

Alkollü içecekler ve sigara fiyatlarında ÖTV artışı, tüketiciler üzerinde büyük bir etki yarattı. Artışlar, tüketici bütçelerini zorlarken, devlet gelirlerine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu zamlarla birlikte, biranın fiyatı 1,51 TL artarak 8,29 TL'ye, şarabın fiyatı ise 7,45 TL artarak 45,69 TL'ye yükseldi. Sigara fiyatları da yüzde 19,49'luk üretici enflasyonuna paralel olarak artarken, bir paket sigara 39,5 TL oldu.

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