DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Alman Ekonomisi 2024'te Beklenenden Fazla Daraldı

Almanya'nın GSYH'si, 2024'ün son çeyreğinde %0,2 küçüldü. Ülke, art arda iki yıl daralma yaşayarak zorlu bir süreçten geçiyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:58
Alman Ekonomisi 2024'te Beklenenden Fazla Daraldı

Alman Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Beklenenden Daha Fazla Küçüldü

Almanya ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenenden daha fazla daralma yaşadı. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekonominin dördüncü çeyreğine ait nihai büyüme verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Destatis, 15 Ocak'ta bu çeyrekte ekonominin sadece yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmüştü. Almanya'nın GSYH'si, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçülmüş ve üçüncü çeyrekte ise %0,2'lik bir büyüme göstermişti.

2014 yılı itibarıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024'te de bir önceki yıla göre yüzde 0,2 gerileyerek art arda ikinci yıl küçüldü. 2023'te ise %0,3'lük bir daralma yaşanmıştı. Almanya, son olarak 2002-2003 döneminde iki yıl üst üste küçülmüştü.

Konjonktürel ve Yapısal Baskılar

Destatis Başkanı Ruth Brand, basın toplantısında, konjonktürel ve yapısal baskılar nedeniyle Alman ekonomisinin 2024 yılında yine daraldığını belirtti. Bu baskılar arasında, yüksek enerji maliyetleri, belirsiz ekonomik görünüm ve ihracat sektöründe artan rekabet yer alıyor. Alman ekonomisi, bu koşullar altında zor bir süreçten geçiyor.

Diğer Büyük Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırma

Alman ekonomisi, diğer büyük Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kötü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz yıl Fransa ekonomisi yüzde 1,1, İspanya ekonomisi ise yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Toparlanma Beklentileri Kısıtlı

Enflasyonun gerilemesine rağmen, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artması dikkat çekti. Yıllık bazda GSYH'ye olumlu katkılar gelirken, imalat ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %3 ve %3,8 düşüş gözlemlendi. Öncü göstergelerin çoğu, 2024 yılında Alman ekonomisinde bir toparlanma belirtisi göstermiyor.

Hükümetten Düşük Büyüme Tahmini

Almanya hükümeti, bu yıl için netleştirilen büyüme beklentisini zayıf küresel talep ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürdü. Eğer ekonomi 2025'in ilk çeyreğinde de daralmaya devam ederse, teknik resesyona girebilir. Bu arada, Almanya'da üç partili koalisyon hükümeti, Kasım 2024'te dağılma sürecine girmişti ve 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. Ekonomi bu seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

ABD İthalatı ve Bütçe Açığı

ABD, Almanya'nın en büyük ihraç pazarı durumundayken, Donald Trump'ın başkanlık döneminde gümrük vergilerini artıracağına dair açıklamalar, Alman ekonomisi için endişe verici bir durum oluşturuyor. Ayrıca, Almanya'da federal devlet ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamunun bütçesi geçen yıl 113 milyar avro açığa ulaştı, bu da GSYH'nin %2,6'sını temsil ediyor. 2024'un bütçe açığı, 2023 yılına göre 5,5 milyar avro daha yüksektir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor
2
TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
3
Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira
5
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
6
Merkez Bankası Toplantı Özeti: Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor
7
Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!