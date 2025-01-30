Alman Ekonomisi 2024'te Beklenenden Fazla Daraldı

Alman Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Beklenenden Daha Fazla Küçüldü

Almanya ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenenden daha fazla daralma yaşadı. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekonominin dördüncü çeyreğine ait nihai büyüme verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Destatis, 15 Ocak'ta bu çeyrekte ekonominin sadece yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmüştü. Almanya'nın GSYH'si, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçülmüş ve üçüncü çeyrekte ise %0,2'lik bir büyüme göstermişti.

2014 yılı itibarıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024'te de bir önceki yıla göre yüzde 0,2 gerileyerek art arda ikinci yıl küçüldü. 2023'te ise %0,3'lük bir daralma yaşanmıştı. Almanya, son olarak 2002-2003 döneminde iki yıl üst üste küçülmüştü.

Konjonktürel ve Yapısal Baskılar

Destatis Başkanı Ruth Brand, basın toplantısında, konjonktürel ve yapısal baskılar nedeniyle Alman ekonomisinin 2024 yılında yine daraldığını belirtti. Bu baskılar arasında, yüksek enerji maliyetleri, belirsiz ekonomik görünüm ve ihracat sektöründe artan rekabet yer alıyor. Alman ekonomisi, bu koşullar altında zor bir süreçten geçiyor.

Diğer Büyük Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırma

Alman ekonomisi, diğer büyük Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kötü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz yıl Fransa ekonomisi yüzde 1,1, İspanya ekonomisi ise yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Toparlanma Beklentileri Kısıtlı

Enflasyonun gerilemesine rağmen, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artması dikkat çekti. Yıllık bazda GSYH'ye olumlu katkılar gelirken, imalat ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %3 ve %3,8 düşüş gözlemlendi. Öncü göstergelerin çoğu, 2024 yılında Alman ekonomisinde bir toparlanma belirtisi göstermiyor.

Hükümetten Düşük Büyüme Tahmini

Almanya hükümeti, bu yıl için netleştirilen büyüme beklentisini zayıf küresel talep ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürdü. Eğer ekonomi 2025'in ilk çeyreğinde de daralmaya devam ederse, teknik resesyona girebilir. Bu arada, Almanya'da üç partili koalisyon hükümeti, Kasım 2024'te dağılma sürecine girmişti ve 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. Ekonomi bu seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

ABD İthalatı ve Bütçe Açığı

ABD, Almanya'nın en büyük ihraç pazarı durumundayken, Donald Trump'ın başkanlık döneminde gümrük vergilerini artıracağına dair açıklamalar, Alman ekonomisi için endişe verici bir durum oluşturuyor. Ayrıca, Almanya'da federal devlet ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamunun bütçesi geçen yıl 113 milyar avro açığa ulaştı, bu da GSYH'nin %2,6'sını temsil ediyor. 2024'un bütçe açığı, 2023 yılına göre 5,5 milyar avro daha yüksektir.