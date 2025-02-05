Alman Otomotiv Sektörü Rekabet Endişeleriyle Yüzleşiyor

Otomotiv Sektöründe Endişe Dolu Günler

Alman otomotiv üreticileri, rekabet gücünden duydukları endişeleri artıran ekonomik zorluklarla yüzleşiyor. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan iş ortamı anketi, sektörün iş ortamı endeksinin ocak ayında 5,7 puan düşerek eksi 40,7 seviyesine gerilediğini gösterdi. Bu rakam, Kovid-19 salgınından beri görülen en düşük seviyeyi ifade ediyor.

Düşen Duyarlılık ve Beklentiler

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de ocakta 6,7 puan azalarak eksi 39,1 seviyesine indi. Gelecek aylara dair iş beklentisi ise eksi 37,3 puandan eksi 42,3 puana gerileyerek sektörün daha da karamsar bir tablo çizmesine neden oldu.

Rekabet Gücündeki Sarsıntı

Ankete katılan şirketler, hem Avrupa Birliği içinde hem de dışındaki dış pazar konumlarını zayıf olarak değerlendirdiklerini belirtti. Anita Wölfl, Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi uzmanı, "Alman otomotiv endüstrisi krizde sıkışmış durumda. Özellikle rekabetçi konumunu ciddi bir tehlike altında görüyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa'daki Zorluklar

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ve Çin'den gelen zayıf talep karşısında ciddi baskılar altında. Son yıllarda, çığır açan teknolojilerin çoğunun Çin ve ABD'den gelmesi, Alman üreticilere yönelik rekabeti artırmış durumda.

Ekonomik Kriz ve Gelecek Endişeleri

Almanya'da otomotiv sektörü, toplam katma değerin %5'ini oluşturuyor ve istihdamın %3'ünü sağlıyor. Ancak, 2023 yılı itibarıyla sektörde istihdamın %0,8 azaldığı kaydedildi. Ayrıca, Almanya ekonomisi artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle son iki yılda küçülme kaydetti.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde 2023 için büyüme beklentisini %1,1'den %0,3'e revize etti. Ülkede erken seçimlerin yapılması ve ekonomik sorunların çözülmesi konusundaki tartışmalar da sürüyor.