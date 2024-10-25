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Almanya 2,1 Milyar Avro Değerinde Taurus Füzesi Satın Almayı Planlıyor

Almanya, 600 Taurus füzesi almak için 2,1 milyar avro bütçe ayırmayı düşünüyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:20
Almanya 2,1 Milyar Avro Değerinde Taurus Füzesi Satın Almayı Planlıyor

Almanya, 600 Taurus Füzesi İçin Bütçe Ayırıyor

Almanya'nın savunma harcamalarını artırma çabaları çerçevesinde, 2,1 milyar avro değerinde 600 Taurus füzesi satın almayı planladığı iddia edildi. Der Spiegel dergisinin haberine göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius, orduyu daha uzun menzilli Taurus seyir füzesi ile donatmak istiyor.

Füze Alım Planları ve Bütçe

Bakanlık, bu alımlar için 2025 bütçesine ilişkin gizli içerikli bir talep bildirimi gönderdi. İlk teslimatın 2029 yılında yapılması öngörülüyor ve toplam maliyetin 2,1 milyar avro olması bekleniyor.

Mevcut Durum

Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) envanterinde, 500 kilometreden fazla menzil kapasitesine sahip yaklaşık 600 Taurus seyir füzesi mevcut. Bu füzeler, Tornado, F-15 ve F-18 gibi savaş uçaklarından fırlatılabiliyor.

Taurus Füzelerinin Rolü

Avrupalı silah üreticisi MBDA tarafından geliştirilen bu füzeler, düşman hatlarının gerisindeki kritik tesisleri, örneğin komuta sığınaklarını, mühimmat depolarını ve hava alanlarını hedef alarak imha etmek üzere tasarlanmıştır.

Ukrayna'nın Talepleri

Alman hükümeti, Taurus seyir füzelerinin uzun menzil yetenekleri ve Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılabilme potansiyeli nedeniyle, Ukrayna'nın bu füzeleri alma taleplerini defalarca reddetti.

Hükümetin Genel Politika Yaklaşımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşını "dönüm noktası" olarak değerlendirerek, Bundeswehr'in modern silahlarla donatılması için 100 milyar avroluk ek mali destek sağlayacağını açıklamıştı.

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