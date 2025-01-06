Almanya'da 2024'te Trafiğe Kaydedilen Otomobil Sayısı Düştü

Almanya Otomobil Pazarında Düşüş

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1 azaldı. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), bu yıl gerçekleştirilen kayıtlarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, geçtiğimiz yıl trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı 2,8 milyon olarak belirlendi. Alman otomotiv pazarında öne çıkan markalardan Porsche yüzde 9,9, Volkswagen yüzde 3,4 ve Opel yüzde 2 artış göstererek büyüme kaydetti.

Ticari Kayıtlarda Düşüş

2024'te özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 2,1, ticari kayıtlar ise yüzde 0,4 oranında azaldı. Geçen yıl trafiğe çıkan yeni otomobillerin yüzde 67,5'ini ticari yeni kayıtlar oluşturdu.

Elektrikli Otomobil Sayısında Düşüş

2024'te trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık olarak yüzde 27,4 azalışla 380 bin 609'a geriledi. Marka bazında ise Volkswagen yüzde 19,1 ile pazar payını korumayı başarırken, bunu yüzde 9,2 ile Mercedes, yüzde 8,3 ile BMW ve yüzde 7,2 ile Audi izledi.

Aralık 2024'te Düşüş Devam Ediyor

Ayrıca, Aralık 2024'te Almanya'da trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 azalarak 224 bin 721'e geriledi. Bu veriler, genel olarak Almanya otomotiv pazarında karşılaşılan zorlukların ve değişen tüketici tercihlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.