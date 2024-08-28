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Almanya'da İstihdam Endişeleri: Ifo Raporu Açıklandı

Almanya'da işten çıkarmalar artıyor, Ifo İstihdam Barometresi düştü. Ekonomik durgunluk istihdamı tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:45
Almanya'da İstihdam Endişeleri: Ifo Raporu Açıklandı

Almanya'da İstihdam Krizi Kapıda

Almanya'da, Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü, sanayi sektöründe işten çıkarmaların arttığına dair uyarılarda bulundu. Ağustos ayında 95,3 olan Ifo İstihdam Barometresi yalnızca 94,8'e gerileyerek şirketlerin yeni iş gücü oluşturma isteğindeki azalmayı gözler önüne serdi.

Şirketlerde Temkinli Davranışlar Artıyor

Anket sonrası yapılan açıklamada, Alman şirketlerinin personel planlamalarında daha temkinli hareket ettiği belirtildi. Klaus Wohlrabe, Ifo Anketler Merkezi Müdürü, “Ekonomideki zayıflık, istihdam gelişimini olumsuz etkiliyor. Siparişlerdeki düşüş, işe alımları yavaşlatıyor.” şeklinde konuştu.

İstihdam Barometresi Düşüşte

İstihdam Barometresi, özellikle imalat sektöründe düşüş gösterirken, Sanayi alanındaki birçok şirket işten çıkarmaları ciddi şekilde değerlendirmeye aldı. Mağazalarda da müşteri eksikliği nedeniyle perakende sektörü benzer bir sorunla karşı karşıya. Ancak inşaat sektöründe, mevcut kriz koşullarına rağmen çalışanların elde tutulduğu bildiriliyor.

Almanya Ekonomisi Resesyon Korkusuyla Yüzleşiyor

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ve yapısal değişiklikler karşısında büyümede zorluk yaşıyor. Yılın ikinci çeyreğinde, yatırımlardaki azalma nedeniyle <%s>%0,1] oranında küçülme kaydedildi. Almanya Merkez Bankası, üçüncü çeyrekte daha düşük bir büyüme tahmin ederken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü GSYH'de daha fazla düşüş olabileceği uyarısını yapıyor.

Teknik Resesyon Tehdidi

Eğer üçüncü çeyrekte de küçülme devam ederse, Almanya teknik resesyona girmiş sayılacak. Bu durum, üst üste iki çeyrek boyunca GSYH'nin küçülmesi olarak tanımlanıyor. Ülke, 2020 yılında ilk kez resesyon yaşarken, 10 yıllık kesintisiz bir büyüme döneminin ardından bu durumu tecrübe etmişti. Hükümet, bu yıl %0,3'lük bir büyüme bekliyor.

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