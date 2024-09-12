Almanya'da Motorin Fiyatları Tarihinin En Düşük Seviyesinde

Motorin Fiyatları Rekor Düşüş Yaşıyor

Almanya'da, motorin fiyatları, Aralık 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyesini görerek ortalama 1,55 avroya kadar geriledi. Aynı zamanda, benzin fiyatları da 1,65 avronun altına düştü.

Piyasalardaki Düşüşün Nedeni

Küresel piyasalarda Brent petrol varil fiyatının, ABD ve Çin'deki ekonomik faaliyetlerin daraldığı yönündeki verilerle birlikte 70 doların altına inmesi, bu fiyat düşüşünün temel sebebi oldu. Almanya'da motorin fiyatlarının, CO2 emisyonu fiyatlarının yükselmesine rağmen düşmesi dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

Fiyatlandırma Dinamikleri

Almanya'daki akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarına göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Fiyatlar, bölgeden bölgeye göre değişim arz etmekte ve günlük olarak dalgalanmaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşının Etkileri

Motorin fiyatlarının artışında, Rusya'dan yapılan büyük miktardaki ithalat ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönem önemli bir etken olmuştur. Fiyatlar, bu çatışmanın ardından 2,20 avronun üzerine çıkmıştır.

Alman Otomobil Kulübü'nden Açıklama

Alman Otomobil Kulübü (ADAC), akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü değerlendirirken, Brent petrol varil fiyatının 70 doların altına inmesini, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ile OPEC dışı ülkelerin arz artışına bağladı. Ayrıca, güçlü bir avronun da fiyat düşüşüne katkı sağladığı ifade edildi.

Gelecek Tahminleri

ADAC, ham petrol fiyatlarının gelecekte nasıl seyredeceğinin belirsiz olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebileceği, bu durumun durgun olan ekonomiyi canlandırabilecek, dolayısıyla ham petrole olan talebin yeniden artabileceğini ifade etti. Ayrıca, Orta Doğu'daki artan gerginliklerin petrol fiyatlarını tekrar yükseltebileceği konusunda uyarıda bulundu.