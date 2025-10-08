Almanya'da Sanayi Üretimi Ağustosta %4,3 Geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta aylık bazda %4,3 azaldı. Bu düşüş, Mart 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana görülen en büyük aylık gerileme olarak kayda geçti.

Veri Detayları

Destatis'in geçici verileri, Ağustos 2025 itibarıyla sanayi üretiminin Ağustos 2024'e göre %3,9 düştüğünü gösteriyor. Enerji ve inşaat hariç tutulduğunda aylık düşüş %5,6 seviyesine ulaştı.

Sektör bazında veriler şöyle: sermaye malı üretimi %9,6, ara malı üretimi %0,2 azaldı. Tüketim mallarında üretim %4,7, enerjide %0,5 gerilerken, inşaatta üretim %0,6 arttı. Otomotiv sektöründe mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık üretim %18,5 düştü.

Fabrika siparişleri zayıf dış taleple dört aydır gerilemeye devam ediyor. Ağustosta yurt içi siparişler aylık bazda %4,7 artarken, yurt dışı siparişler %4,1 azaldı.

Uzman Görüşleri ve Hükümet Yorumu

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, öncü göstergelerin 2025'in üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin hala zayıf olduğuna işaret ettiğini belirtti ve "Mevcut göstergeler, jeopolitik ve ticaret politikası belirsizliğinin devam eden yüksek seviyesini yansıtarak yılın geri kalanı için karışık bir tablo çiziyor." ifadelerine yer verdi.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, düşüşün başlıca nedenlerini imalat ve otomotiv sektörlerine bağlayarak, Almanya sanayisinin yapısal zorluklarına dikkat çekti. Brzeski, Kovid-19 başlangıcından bu yana üretimin hala yaklaşık %15 seviyesinde salgın öncesinin altında olduğunu ve enerji yoğun sektörlerin 2024 seviyesinin yaklaşık %4 altında kaldığını vurguladı.

Brzeski ayrıca "Bugün sanayi üretimindeki düşüş, son dört aydır azalan yeni siparişler ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye geri dönen stoklar, önümüzdeki aylar için iyiye işaret değil. Sonuç olarak, yaz aylarında sadece Almanya'daki genel hava bozulmadı. Şimdiye kadar mevcut aylık veriler, bir çeyrek daha daralma ve dolayısıyla tam anlamıyla teknik bir resesyon riskinin çok gerçek olduğunu gösteriyor." dedi.

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch ise "(Sanayi üretimindeki düşüş) bu Alman ekonomisi için bir başka ağır darbe. Bu durum, üçüncü çeyrekte ekonomik üretimin daha da düşmesini muhtemel kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kramer de ağustosta sanayi üretiminde bir "çöküş" yaşandığını belirterek, otomobil üreticilerinin fabrika tatillerinin etkisi ve üretim değişikliklerinin rol oynadığını, tek seferlik etkiler dışında sanayi üretiminin altı yıllık düşüşün ardından yatay seyrettiğini kaydetti.

Makroekonomik Görünüm

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %0,3 büyürken ikinci çeyrekte %0,1 daraldı. Ekonomideki kırılganlık, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişikliklerden kaynaklanıyor.

Hükümet, altyapı ve savunma harcamalarında keskin artışla ekonomiyi canlandırma sözü vermiş olsa da, bu önlemlerin etkilerinin sahaya yansıması beklenenden uzun sürüyor.

Sonuç: Ağustos verileri, Alman sanayisindeki zayıflığın derinliğini ve olası teknik resesyon riskini ortaya koyuyor; gelecek aylarda yeni sipariş ve stok dinamikleri yakından izlenecek.