New York Fed İmalat Endeksi Şubat'ta Beklentileri Aştı

Endeks Şubat Ayında 5,7'ye Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubat ayında 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir değer aldı. New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu, imalat sektöründeki gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Piyasa Beklentileri Geride Kaldı

Rapora göre, New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonuçları, endeksin 18,3 puan artışla 5,7'ye yükseldiğini gösteriyor. Piyasa beklentileri ise bu dönemde endeksin eksi 1,9 seviyesinde olması yönündeydi.

Faaliyetlerde Genişleme Sinyali

Öne çıkan bu değer, imalat sektöründeki faaliyetlerin genişlediğine işaret ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında endeksin değeri eksi 12,6 olarak kaydedilmişti.

Yeni Siparişler ve Sevkiyat Endeksi

Yeni sipariş endeksi, şubat ayında 20 puan artarak 11,4'e yükseldi. Sevkiyat endeksi ise 15,9 puanlık bir artışla 14,2 seviyesine ulaştı.

Gelecek 6 Aylık Görünümde Azalma

Ancak, geleceğe yönelik iyimserlikte bir düşüş gözlemlendi; gelecek 6 aylık görünüme ilişkin endeks 14,5 puan azalarak 22,7'ye geriledi.

Üretim sektöründeki gelişmeler açısından önemli bir gösterge olan imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörün büyümesini ifade ederken, sıfırın altındaki değerler daralma sinyali veriyor.