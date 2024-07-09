O bankanın müşterisiyseniz hemen başvurun! Hesaplara 1000 TL'lik iade yapılacak

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel kampanya, 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayıp, 31 Temmuz 2024'te sona erecek. Kampanyadan faydalanmak için, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr adresinden kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor.





ALIŞVERİŞ VE ÖDÜL ŞARTLARI

Kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapılacak alışverişler değerlendirilmektedir. Buna göre, 2.500 TL – 4.999 TL arasındaki her alışveriş için 250 TL, 5.000 TL ve üzeri alışverişler için ise 500 TL Bankkart Lira kazanılacaktır. Kampanya süresince, toplamda en fazla 1.000 TL Bankkart Lira kazanma imkanı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın bu avantajlı kampanyasıyla, müşteriler hem harcamalarından kazanç sağlıyor hem de Bankkart Lira biriktirerek ekstra avantajlar elde ediyor. Kampanyaya katılmayı unutmayın ve alışverişlerinizi daha karlı hale getirin!