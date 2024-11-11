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Almanya'da Sipariş Eksikliği Rekor Kırıyor: 2009'dan Beri En Yüksek Seviye

Almanya'da şirketlerin sipariş eksikliği, 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak ekonomik toparlanmayı zorluyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:59
Almanya'da Sipariş Eksikliği Rekor Kırıyor: 2009'dan Beri En Yüksek Seviye

Almanya'da Sipariş Eksikliği Sorun Olmaya Devam Ediyor

Almanya, sipariş eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalırken, bu durum birçok şirketin ekonomik toparlanmasını engelliyor. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekim ayına ait sipariş eksikliği anket sonuçlarını yayımladı.

Ekim Ayında Sipariş Eksikliği %41,5

Yapılan ankete göre, ekimde şirketlerin yüzde 41,5'i sipariş eksikliği bildirdi. Temmuz ayında bu oran %39,4 iken, Ekim'deki artış dikkat çekti. Sipariş eksikliğinin, 2009'daki finansal krizden itibaren gördüğü en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Ifo'nun açıklamasında, "2009'daki finansal krizden beri bu kadar kötü bir rakam görülmemişti. Kovid-19 krizi sırasında kaydedilen yüksek sipariş eksikliği ilk kez aşıldı" ifadeleri yer aldı.

İmalat Sektöründe Durum İç Açıcı Değil

Özellikle imalat sektöründe, şirketlerin %47,7'si sipariş eksikliğinden şikayet ederken, bu oran metal üretimi ve işleme sektöründe %68,3'e kadar yükseldi. Hizmet sağlayıcılar arasında sipariş eksikliği ise %31,2'den %32,1'e çıktı.

Taşımacılık sektörü de zayıf sanayi faaliyetleri nedeniyle ciddi etkilenirken, işe alım ajanslarının yaklaşık üçte ikisi sipariş eksikliği bildirdi.

Ekonomik İyimserlik İçin Uzun Bir Yol Var

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "Sipariş eksikliği Almanya'da ekonomik toparlanmayı engellemeye devam ediyor. Neredeyse bu bütün sektörleri etkiliyor. Eylülde yeniden yükselen birikmiş siparişler bir umut işareti olsa da sipariş defterlerinin yeniden dolması için daha gidilecek uzun bir yol var" dedi.

Alman Ekonomisinin Durumu

Bununla birlikte, Alman ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmesine rağmen üçüncü çeyrekte %0,2 büyümeyi başardı. Ancak, özellikle imalat sektörü, ekonominin %20'sinden fazlasını oluşturmasına rağmen sürekli bir zayıflık göstermeye devam ediyor.

Küresel ekonomideki durgunluk, artan Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yükselen enerji fiyatları, Almanya'nın ihracata bağımlı imalat sektörünü olumsuz etkiliyor.

Sonuç olarak, artan faiz oranları ve yapısal değişiklikler, Almanya’nın ekonomik büyümesini önemli ölçüde engelliyor. Hükümet, 2023 yılı için %0,2 küçülme bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Almanya tekrar G7 ülkeleri içinde daralan tek ülke olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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