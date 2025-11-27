ETSO Kasım 2025 Meclis Toplantısı'nda Yoğun Gündem
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) 2025 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantı Açılışı ve Onaylar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste, ETSO’nun Kasım ayı mizânı ile bütçe izleme raporu görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.
Açılış bölümünde Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, toplantının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Erzurum iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde kent ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.
Yönetim Kurulu Faaliyetleri ve Ziyaretler
Toplantıda söz alan ETSO Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim Kurulu’nun Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri Meclis üyeleriyle paylaştı.
Özdemir, kentin ekonomik, sosyal ve sanayi gelişimine katkı sağlayan çalışmaları şu başlıklarla aktardı:
İİMEK 4. ve 2025 yılı son olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Özay başkanlığında Palandöken Kaymakamlığında gerçekleştirildi.
Kayra Multidisipliner Çalışma Kulübü, ETSO’da etkinlik düzenledi.
Business Türkiye Dergisi’nde Erzurum’un kalkınma vizyonu yer aldı.
KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, ETSO’yu ziyaret etti.
TOBB KGK ve GKK Başkanları, Atatürk Üniversitesi MUN kapanış seremonisine katıldı.
ETSO’nun üyelerine yönelik destek çalışmaları sürdürüldü.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeni dönemde Avrupa temsil görevi gündeme alındı.
Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu, ETSO’ya ziyarette bulundu; yeni iş birlikleri ve fırsatlar değerlendirildi.
Erzurum ABİGEM A.Ş.’nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
TOBB Ticaret Merkezleri - Hedef Pazar ABD Zirvesi, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlendi.
UMSİDER heyeti, ETSO’yu ziyaret etti.
TOBB Nefes Kredisi kapsamında KOBİ’lere sunulan yeni imkânlar açıklandı.
Aile ve Kadın İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
İran Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch, ETSO’yu ziyaret etti.
Kapanış
Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
