Almanya'da Şirket Faaliyetlerinde Daralma

Almanya Ekonomisinde Temmuz Ayı İstatistikleri

Almanya'da temmuz ayında şirket faaliyetlerinin daraldığı bildirildi. S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Temmuz ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri, bu durumu ortaya koydu.

Sonuçlar ve Analizler

Haziran ayında 50,4 puan olan bileşik PMI, temmuzda 48,7 puana gerileyerek, ekonomik faaliyetlerin daraladığını gösterdi. 50 puanın altındaki bu değer, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin imalat sektöründeki olumsuz performansın etkisiyle yeniden daralmaya doğru gittiğini ortaya koyuyor.

Sektörel Veriler

Haziran ayında 53,1 puan seviyesinde bulunan hizmet sektörü PMI, temmuzda 52 puana indi. İmalat sanayi PMI ise haziranda 43,5 seviyesinden, temmuzda 42,6'ya düştü.

Avro Bölgesi ve İngiltere Durumu

Avro Bölgesi'nde de benzer bir durum gözlemleniyor; haziranda 50,9 puan olan bileşik PMI, temmuzda 50,1 puana geriledi. Hizmet sektörü PMI, 52,8 puandan 51,9'a düşerken, imalat sanayi PMI 45,8 puandan 45,6 puana geriledi.

Öte yandan İngiltere, haziranda 52,3 puan olan bileşik PMI'sini temmuzda 52,7 puana çıkararak, olumlu bir tablo çizdi. Hizmet sektörü PMI 52,1'den 52,4'e, imalat sanayi PMI ise 50,9'dan 51,8'e yükseldi.

PMI Verilerinin Anlamı

PMI verilerinde, 50 puanın üzerinde bir değer büyümeye; 50 puanın altında bir değer ise daralmaya işaret ediyor. Bu bağlamda, Almanya'nın mevcut durumu, ekonomisinin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.