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Almanya'da Şirket İflasları Eylülde Yüzde 13,7 Arttı

Almanya'da ekonomik durgunluk ve yüksek faizler, eylülde şirket iflaslarında yüzde 13,7'lik artışa neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:53
Almanya'da Şirket İflasları Eylülde Yüzde 13,7 Arttı

Almanya'da Şirket İflaslarında Endişe Verici Artış

Almanya'nın ekonomik durumu, yüksek faiz oranları ve duraklama nedeniyle zor günler geçiriyor. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında şirket iflasları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,7 oranında bir artış gösterdi.

Büyüme Sıkıntıları ve İflas Talep Oranları

Destatis'in raporuna göre, taşımacılık ve depolama sektörü, eylülde her 10 bin şirket için 10,8 vaka ile en çok iflasın yaşandığı sektör oldu. Bunu inşaat sektörü izledi, burada ise her 10 bin şirkette 8,5 iflas kaydedildi.

Şirketlerin iflas taleplerinin karşılanması için gereken alacaklı ödemeleri ise 3,2 milyar avro olarak belirlendi. Bu rakam, Temmuz 2023'te yaklaşık 3,1 milyar avro seviyesindeydi.

Kişisel İflaslar da Artış Gösterdi

Bu süreçte, toplam 6,690 kişi eylülde şahıs iflası başvurusunda bulundu ve bu oran 2023'ün aynı dönemine göre %18 artış gösterdi. Temmuz ayında ise, iflas eden işletme sayısı 2023 yılının Temmuz ayına göre %22,1 artarak 1,927 adede ulaştı.

Geçmişe Dönük En Yüksek İflas Sayısı

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), Temmuz-Eylül döneminde toplam 3,991 şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bu, son 14 yılın aynı çeyreği için kaydedilen en yüksek iflas sayısı oldu.

Almanya Ekonomisi Teknik Resesyon Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Alman ekonomisi, yükselen faiz oranları ve düşen yatırımlarla mücadele ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi %0,1 küçüldü ve bu durum, yıl sonunda teknik resesyona yol açabilir. Teknik resesyon, üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşandığında oluşuyor.

2020 yılı, Almanya'nın 10 yıllık bir büyüme sürecinin ardından ilk resesyona girdiği dönemdi. 2024 yıllık büyüme tahminleri ise beklenen zayıf yatırım ve sipariş durumuyla birlikte oldukça pessimistik görünüyor. Eğer bu yıl da küçülme olursa, Almanya G7 ülkeleri içinde iki yıl üst üste daralan tek ülke konumunu sürdürecek.

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