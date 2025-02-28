Almanya'da Şubat Ayı Enflasyonu Değişmedi: Yüzde 2,3'te Sabit Kaldı

Almanya'da Yıllık Enflasyon Şubatta Sabit Kaldı

Almanya'da yıllık enflasyon, Ocak ayında %2,3 seviyesinde bulunurken, Şubat ayında bu oran değişmeyerek %2,3'te sabit kaldı. Bu durum, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2'lik hedefinin yakınında kalındığını gösteriyor.

İstatistik Ofisi Verileri Açıklandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Şubat ayına ait fiyat artışlarına dair öncü verileri paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Şubat ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda değişmediği görüldü. Ülkede enflasyon bir önceki aya göre %0,4 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi Eşlik Ediyor

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de, Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6, yıllık bazda ise %2,8 oranında artış gösterdi. Gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artarken, enerji ürünleri %1,8'lik bir düşüş kaydetti. Enerji ve gıda hariç enflasyon ise %2,6 olarak belirlendi.

Hizmet Enflasyonu Düşüş Gözlemlendi

Hizmet enflasyonu, Ocak ayındaki %4'lük oranın ardından Şubat ayında %3,8'e düşerek dikkat çekti. ECB, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan fiyat artışlarının ardından, enflasyonun bu yıl %2 hedefine ulaşmasını öngörüyor.

ECB'nin Faiz İndirimleri Devam Ediyor

Ekonomi üzerinde baskı oluşturan zayıflık nedeniyle ECB, 30 Ocak'ta piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek, mevduat faiz oranını %3'ten %2,75'e indirdi. ECB’nin bir sonraki faiz toplantısı ise 5-6 Mart tarihlerinde yapılacak ve piyasalar burada ek bir 25 baz puanlık indirim bekliyor.

Analistler, enflasyonun yüksek ama ekonominin zayıf kaldığı bir süreçte ECB’nin dengeyi sağlamakta zorlanabileceğini ifade ederek, yıl içerisinde iki faiz indirimi daha bekliyor ve mevduat faizinin 2025 yılına kadar %2'ye çekileceğini öngörüyor.