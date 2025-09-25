Almanya'da Tüketici Güveni Ekim'de 3 Ay Sonra İlk Kez Yükseldi

Almanya'da tüketici güveni üç ay sonra artış gösterdi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından açıklanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında tekrar yükselişe geçti.

Eylül ayında -23,5 puan olarak ölçülen endeks, ekimde 1,2 puan artışla -22,3 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin -23,3 puana yükselmesi yönündeydi. Endeks daha önce üç ay art arda gerilemişti.

Gelir beklentileri yükseldi, satın alma eğilimi düştü

Veriler, tüketicilerin gelir beklentileri barometresinin 4,1 puandan 15,1 puana yükseldiğini gösteriyor. Buna karşın tüketicilerin satın alma eğilimi 1,5 puan düşerek -11,6 puana geriledi; bu seviye Haziran 2024'ten bu yana en düşük değer olarak kaydedildi.

GfK, yüksek gıda ve enerji fiyatlarının satın alma konusunda isteksizliği sürdürdüğünü, ayrıca jeopolitik belirsizliklerin tüketicilerin planlama güvenini azalttığını vurguluyor.

Uzman değerlendirmeleri

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Bürkl, tüketici güvenindeki düşüş eğiliminin en azından şimdilik durduğunu belirtirken, bunun sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olup olmadığının belirsiz olduğunu ifade etti. Bürkl, jeopolitik durum, istihdam endişeleri ve yenilenen enflasyon korkularının kapsamlı bir toparlanmayı engelleyebileceğine dikkat çekti.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger ise tüketici güveninin reel tüketici faaliyetlerinden daha karamsar kaldığını, enflasyon kontrol altına alındığı için harcamaların devam etmesinin muhtemel olduğunu, ancak istihdamla ilgili endişelerin tüketiciler için potansiyel bir yük olduğunu belirtti.

Alman ekonomisindeki kırılganlık sürüyor

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte %0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre yıllık enflasyon temmuz ve haziranda %2 iken ağustosta %2,2'ye yükseldi.