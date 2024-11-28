Almanya'da Yıllık Enflasyon Kasımda Yüzde 2,2'ye Yükseldi

Almanya'da Yıllık Enflasyon Yüzde 2,2’ye Çıktı

Almanya’da yıllık enflasyon, kasım ayında yeniden yüzde 2,2 olarak kaydedilmiştir. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan veriler, ekimde %2 olan yıllık enflasyon oranının, kasımda artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Inçlare, piyasalardaki beklentiler oran ise enflasyonun %2,3 olacağı yönündeydi.

Aylık Enflasyon Düşmüşken Yıllık Artış Gözlemleniyor

Buna ek olarak, aylık bazda enflasyon %0,2 düşüş kaydetmiştir. Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşerken, yıllık bazda %2,4 artış göstermiştir. Geçen yılın ekim ayında bu oran %2,4 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek Enflasyon Artış Gösterdi

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise %2,9’dan %3’e yükseldi. Geçen yıl enflasyonda en büyük etkene sahip gıda fiyatları, bir yıl öncesine göre %1,8 artarken, enerji ürünlerinde ise %3,7’lik bir düşüş yaşanmıştır.

ECB Faiz İndirimine Gitti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, piyasalardaki enflasyon dalgalanmalarına karşı hazırlıklarını sürdürmektedir. ECB Yönetim Konseyi, ekimde %2 olan enflasyon oranının artacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, 17 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda bankanın temel politika faizini %0,25 oranında indirdiği bilgisi de dikkat çekiyor.

ECB; bankaların kısa vadeli fazla mevduatlarını değerlendirdikleri hesaplara ilişkin faiz oranını 25 baz puanlık bir düşüş ile %3,25’e çekmiştir. Merkez bankası, enflasyonu %2 hedefine geri döndürmek için gerektiğinde faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutma taahhüdünde bulunmuştur.

Gelecek Toplantılar ve Beklentiler

ECB, 12 Aralık'da bir faiz toplantısı daha gerçekleştirecek olup, bu toplantıda bir 25 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülmektedir. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yarın Avro Bölgesi için kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.