Almanya, JD.com’un Ceconomy’yi Devralmasını Onayladı

Bundeskartellamt, JD.com'un MediaMarkt ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini devralmasına onay verdi; birleşmenin rekabete kayda değer etkisi olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:39
Bundeskartellamt birleşmeye rekabet kaygısı bulunmuyor dedi

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un Alman elektronik perakendecisi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini devralmasına onay verdi.

Daireden yapılan açıklamada, JD.com’un MediaMarkt-Saturn'un ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini almasına izin verildiği belirtildi.

Bundeskartellamt Başkanı Andreas Mundt, JD.com’un bugüne kadar Almanya'da çok sınırlı faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Bu nedenle birleşme, rekabet açısından çok az etkiye sahip ve herhangi bir rekabet endişesi oluşturmuyor.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl geliri yaklaşık 159 milyar dolar olan JD.com, kendisini “tedarik zincirini temel alan, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet şirketi ve gelir açısından Çin'in en büyük perakendecisi” olarak tanımlıyor.

Ceconomy, 11 ülkede 1000'den fazla mağazaya sahip bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık 400'ü Almanya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, eylülde biten 2023/2024 mali yılında 22,4 milyar avro ciro elde etti; bunun yaklaşık 4'te 1'i internet satışlarından geldi.

Ceconomy, dünya çapında yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam ediyor; bunların 17 bini Almanya'da bulunuyor.

