Almanya'nın Bütçe Açığı 2024'te 108 Milyar Euroya Ulaştı

Almanya'nın kamu bütçesi açığı, Ocak-Eylül 2024 döneminde 108 milyar avroya yükseldi. Bu, artan harcamalar ve yüksek faizlerin etkisiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:31
Almanya'nın Bütçe Açığı 2024'te 108 Milyar Euroya Ulaştı

Almanya'nın Kamu Bütçesi Açığı Artmaya Devam Ediyor

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, Ocak-Eylül 2024 döneminde artan harcamalar ve yüksek faizlerin etkisiyle yaklaşık 108 milyar avroya ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı döneminde ülkenin kamu bütçesindeki açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,1 milyar avro artış kaydetti.

Bu süreçte, kamu gelirleri 2024'ün Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla %5,1 artışla 1 trilyon 405,8 milyar avroya yükselirken, giderler %5,8'lik bir artışla 1 trilyon 513,3 milyar avroya çıktı. Böylece bütçe açığı, federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan toplam 108 milyar avro olarak gerçekleşti.

Federal Devlet En Büyük Açığı Verdi

Bu dönemde 58,2 milyar avro ile en fazla açık veren kesim federal devlet oldu. Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar, %4,3 artışla 1 trilyon 200,4 milyar avroya yükseldi. Destatis tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar federal hükümet 2020'den bu yana olduğu gibi genel bütçe açığının en büyük payını üstlenmiş olsa da özellikle yerel yönetimlerde, aynı zamanda eyaletlerde ve sosyal güvenlik sisteminde finansman açıkları büyüdü." denildi.

Eyaletler, geçen yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar avroluk fazlanın ardından bu yıl 7,3 milyar avro açık verirken, belediyelerdeki bütçe açığı bir önceki yıla göre 14,5 milyar avro artarak, 25,9 milyar avroya ulaştı. Sosyal sigorta sistemindeki açık ise 8,9 milyar avroya ulaşarak 16,1 milyar avro olarak kaydedildi.

Bu arada, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı, 2023’te 91,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti. Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.

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